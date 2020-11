Paliano (FR) – Uomo ferito da un proiettile vagante: denunciato 40enne del posto

Nella serata di ieri in Paliano, i militari della locale Stazione, deferivano in stato di libertà per “lesioni personali aggravate ed esplosioni pericolose in luogo pubblico” un 40 enne del posto, già censito per reati contro la persona, il patrimonio, nonché avvisato orale. Poche ore prima, in piazza XVII Martiri dove ha sede il palazzo del municipio di Paliano, un pallino di piombo vagante sparato presumibilmente da una carabina ad aria compressa si era conficcato nel setto nasale di un 65enne abitante poco distante, intento a passeggiare (visitato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Colleferro –RM- con prognosi di gg 10 s.c.). L’immediato sopralluogo da parte dei Carabinieri, collaborati dalla Polizia locale, permetteva di rinvenire sul posto altri tre pallini di piombo delle stesse dimensioni. Dalle testimonianze assunte in loco e seguendo la traiettoria del colpo esploso si individuava il responsabile del pericoloso gesto, nei cui confronti veniva eseguita una perquisizione locale che portava al rinvenimento e sequestro di una carabina ad aria compressa con relativo munizionamento, in libera vendita.

COMUNICATO STAMPA

