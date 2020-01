Paliano (FR) – La discarica è chiusa: istituzioni, scuola, associazioni e cittadini festeggiano la fine di Colle Fagiolara

Un giorno di impegno, responsabilità, festa. Oggi, 16 gennaio, la discarica di Colle Fagiolara è chiusa: cancelli serrati, attività ferme, niente più camion. In un grande raduno pubblico che ha visto partecipare istituzioni regionali e locali, associazioni, studenti e privati cittadini si è posta la parola “fine” alla storia del seconda più sito di stoccaggio rifiuti del Lazio, che si avvia definitivamente al post-mortem e ai programmi di recupero ambientale, dopo aver pregiudicato per quasi trent’anni le sorti di un intero territorio.Tante le persone accorse per assistere all’evento, inaugurato dall’intervento dell’assessore all’ambiente di Colleferro, Giulio Calamita, proseguito con i contributi del sindaco di Paliano, Domenico Alfieri, dell’assessore al Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, dei rappresentanti degli studenti dell’IPIA Parodi Delfino e delle associazioni ambientaliste, e chiuso dalle parole del sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna.«È difficile esprimere a parole – ha dichiarato il sindaco Domenico Alfieri – quelle emozioni che, sai bene dal principio, resteranno indelebili nella memoria. Oggi è una giornata emozionante, sì, storica e indimenticabile, perché finalmente festeggiamo la chiusura definitiva della discarica di Colle Fagiolara, e lo facciamo raccolti in una grande folla che unisce istituzioni, associazioni, studenti, cittadini. Oggi è un giorno di festa, perché abbiamo vinto la nostra battaglia più importante, forti della convinzione che un futuro diverso per il nostro territorio non solo fosse possibile, ma necessario. Oggi, dopo gli inceneritori, chiudiamo la discarica e con essa una lunga pagina buia del nostro passato. Questo 16 gennaio apre una nuova stagione per noi palianesi, la nostra “Selva” e tutto il patrimonio cittadino. E lo facciamo in una splendida giornata di sole, tra tanta gente, nella consapevolezza che, da qui in poi, potremo scrivere un futuro diverso, nel rispetto delle persone e dei loro diritti. Paliano e Colleferro si ritrovano città amiche, comunità coese, solidali e decise a lavorare per garantire salute, sviluppo e difesa dell’ambiente».«La chiusura della discarica di Colle Fagiolara segna un netto spartiacque tra quello che era e quello che sarà, tra un passato fatto di molte ombre e un futuro che rinasce in una luminosa mattina d’inverno. L’attenzione che la nostra comunità ha dedicato ai temi ambientali, al rispetto del territorio e alla necessità stringente di rendere il ciclo dei rifiuti sempre più virtuoso è la base morale sulla quale si è potuta costruire questa vittoria. Adesso i nostri sforzi non vengono meno, ma cambiano obiettivo: monitorare al meglio il post-mortem della discarica e continuare nel lavoro quotidiano di riqualificazione del Monumento Naturale de “La Selva”. Oggi non ci fermiamo, ma prendiamo slancio per le tante cose che il futuro ci richiede». Questo il commento del consigliere con delega all’ambiente, Ugo Germanò.

