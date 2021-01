Paliano (FR) – Inaugurato il nuovo Parco Comunale dei “Cappuccini” dedicato a Willy

Nota del sindaco di Paliano Domenico Alfieri. “Oggi abbiamo finalmente inaugurato l’apertura del nuovo Parco Comunale dei “Cappuccini”, un luogo che fa parte della storia personale di tutti noi, in cui sono cresciute tante generazioni di palianesi.

La più grande area verde della nostra città viene restituita ai cittadini, radicalmente riqualificata per rappresentare uno spazio pubblico di aggregazione per i ragazzi, gli anziani e le famiglie, e un punto di riferimento per praticare sport all’aperto.

Oggi è un giorno importante, di grande significato per Paliano, perché questo luogo sarà da qui in poi dedicato alla memoria del nostro Willy, tornando a essere il parco di tutti i palianesi, il parco comunale “Willy Monteiro Duarte”.

Oggi, 20 gennaio, nel giorno del compleanno di Willy, la nostra comunità esprime con forza la volontà di ricordare un ragazzo che con la sua morte ci ha lasciato un profondo insegnamento: vivere per gli altri e non nell’indifferenza, non voltarsi dall’altra parte di fronte alle ingiustizie o alla violenza, ma prestare aiuto a chi è in difficoltà, senza alcuna esitazione.

Da oggi questo Parco assume un valore speciale agli occhi e nel cuore di tutti noi, diventanto uno spazio di incontro e svago, ma anche e soprattutto un luogo di memoria e riflessione, in cui i giovani possano trovare ispirazione per rendere la propria vita un esempio di umanità, coraggio e fiducia nel futuro, così come Willy ci ha mostrato.”