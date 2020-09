Paliano (FR) – Festival Corto.. Ma non troppo! – Chiusura iscrizioni, incertezza sulle date

È stata fissata al 14 settembre 2020 la scadenza delle iscrizioni per strutture sanitarie e associazioni che si occupano di persone con disabilità fisiche e psichiche al concorso della rassegna cinematografica palianese dedicata alla salute mentale.

Il Festival Corto…Ma non Troppo! è organizzato dagli utenti delle strutture residenziali socio riabilitative Casa Johnny e Casa Mary di Paliano. Principalmente momento di condivisione e di incontro delle diverse realtà che sono a rischio di esclusione sociale, lo spirito della manifestazione è quello di documentare, racchiudere e aggregare le diverse realtà umane – soprattutto quelle legate al disagio psichico troppo spesso sottovalutate e dimenticate – unite in un evento che, unico nel suo genere, è in grado di valorizzare la diversità e l’inclusione sociale attraverso l’impiego dello strumento cinematografico.

Abbiamo prorogato oltre il termine fissato allo scorso 15 maggio la scadenza per le iscrizioni di strutture sanitarie e realtà riabilitative al nostro concorso. La pandemia mondiale ha interdetto le consuete modalità di realizzazione del Festival e compromesso la partecipazione di tutte le realtà che a livello nazionale si occupano di salute mentale. Speriamo di aver loro concesso il tempo giusto per potersi organizzare e partecipare. – ha dichiarato Enzo Prisco, Direttore Artistico del Festival Corto… Ma non troppo!

L’organizzazione rende noto che, date le incertezze relative al particolare momento storico, non sono ancora state fissate le date dell’evento.

Purtroppo non abbiamo ancora la possibilità di fornire indicazioni sugli appuntamenti organizzati. C’è tanta volontà, ma dobbiamo essere prudenti per la sicurezza dei nostri ragazzi, dei nostri ospiti e del nostro pubblico. Speriamo di poter presto realizzare l’evento. – conclude Prisco.

Per informazioni consultare il sito e la pagina Facebook del Festival Corto… Ma non Troppo!

