Paliano (FR) – “Estate Palianese”, denunciate 3 persone per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere

La Compagnia Carabinieri di Anagni continua nelle attività di controllo del territorio per la verifica del rispetto delle prescrizioni impartite dalle Autorità nazionali e locali connesse all’emergenza sanitaria in atto, tese ad evitare assembramenti. Nello specifico in tutta la giurisdizione nei giorni 7 e 8 agosto u.s. sono stati svolti servizi mirati di controllo del territorio. In particolare in Paliano, il cui centro storico è animato dalla cosiddetta “Estate Palianese”, sono state denunciate in stato di libertà nr.3 persone, resesi responsabili di violazione di carattere penale in materia di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, con il contestuale sequestro di due coltelli a serramanico del genere proibito e di una mazza in legno tipo baseball. Sono state anche segnalate alla Prefettura di Frosinone, per uso personale di sostanze stupefacenti, sette giovani (5 residenti in questa Provincia e 2 in quella di Roma) e sequestrati complessivamente grammi 0,50 di cocaina, grammi 1 di marijuana e 3 di hashish. Nei confronti di due persone residenti in provincia di Latina, che non davano esaustive giustificazioni della loro presenza nel comune di Anagni, è stata avanzata proposta per l’irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio. Complessivamente sono state controllate 100 persone e 70 veicoli, con l’impiego di 20 militari.

