Paliano (FR) – Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: denunciato 20enne del luogo

Ieri mattina a Paliano, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 20enne del luogo ed il fratello 17enne già censito per reati contro la persona.In particolare i militari, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione dei due giovani delegata dall’Autorità Giudiziaria e finalizzata alla ricerca di un monopattino asportato giorni prima a Roma e localizzato tramite GPS in quella località, rinvenivano nella disponibilità degli indagati gr. 4,5 di hashish, gr. 1 di marijuana, 19 semi di canapa indiana e materiale vario atto al confezionamento dello stupefacente. Dette sostanze ed il relativo materiale venivano sottoposti a sequestro, mentre il monopattino al momento non è stato ancora trovato.

comunicato stampa – foto archivio

