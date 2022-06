Paliano – Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova

Serata musicale con i ragazzi delle strutture residenziali socio riabilitative Casa Johnny e Casa Mary e l’AzzTherapy Band composta da utenti e operatori delle residenze psichiatriche

L’appuntamento è per questa sera venerdì 17 giugno 2022 presso il Parco Monteiro Duarte dalle ore 21:00 per la serata musicale organizzata in occasione dei festeggiamenti per Sant’Antonio da Padova.

Ad esibirsi con brani inediti sarà l’AzzTherapy band, composta da utenti e operatori delle residenze psichiatriche; le performance della band così come l’esibizione di percussioni sono il risultato del laboratorio di musica condotto da anni all’interno delle strutture dall’operatore Diego Prisco con l’obiettivo di stimolare le abilità sociali, le relazioni interpersonali e la comunicazione degli ospiti di Casa Johnny&Mary attraverso la produzione e l’ascolto della musica.

Sono orgoglioso dei miei ragazzi e sono felice per la comunità di Paliano che ha manifestato interesse per le nostre attività. Questo è per noi il segnale del cambiamento della percezione che hanno di noi, delle persone che soffrono e vivono in condizioni di disagio psichico. Grazie alle esperienze fuori dalle strutture già vissute e penso all’ultimo Festival Corto… Ma non troppo! appena trascorso abbiamo modo e prova di credere che con impegno dedizione e buona volontà sia davvero possibile cambiare le cose per l’integrazione e l’inclusione sociale. – questo il commento di Vincenzo Prisco Amministratore Unico delle residenze psichiatriche Casa Johnny&Mary

Già numerose le soddisfazioni e gli obiettivi raggiunti dall’AzzTherapy Band: resident band al Festival Corto… Ma non troppo!, il soggiorno a Catania per presenziare alla sezione Cinema e Psichiatria del Festival catanese Corti in Cortile; sempre a Catania i ragazzi dell’AzzTherapy Band si sono esibiti in un locale con performance dal vivo; e poi ancora il brano LIBERO realizzato in occasione della partecipazione al progetto dal respiro nazionale UNA CANZONE PER L’INCLUSIONE iniziativa torinese senza scopo di lucro è organizzata dagli operatori e collaboratori del Servizio IESA ASL TO3 che vede coinvolti musicisti, autori musicali e filmakers nella creazione di una Playlist sul tema della follia e dell’accoglienza. Ricordiamo inoltre l’apertura della serata de L’estate palianese lo scorso anno al fianco di Giobbe Covatta durante lo spettacolo La Divina Commediola.

