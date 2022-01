Paliano – Espio di pena: arrestato 58enne

Nella mattinata di ieri in Paliano, i militari della locale Stazione in esecuzione dell’ordine di pena detentiva emesso il 9 gennaio u.s. dall’ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Sorveglianza di Roma, hanno tratto in arresto un 58enne romano domiciliato presso una nota comunità di quel centro, già censito per reati contro la persona ed il patrimonio. Il provvedimento è stato emesso a carico del predetto dovendo lo stesso espiare la pena di anni 1, mesi 6 e giorni 29, in regime di detenzione domiciliare, per i reati di associazione a delinquere, truffa, ricettazione, falsità materiale in atto pubblico commessa dal privato ed esercizio abusivo di professione, commessi in Roma nel 2015. L’arrestato, espletate le formalità rito è stato sottoposto alla detenzione domiciliare presso il predetto domicilio.

