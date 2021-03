Paliano, donna dimentica medicinali salvavita del figlio in autobus: recuperati dai carabinieri

Intorno alle ore 15:00 di ieri, in Paliano, i Carabinieri della locale Stazione, allertati dalla centrale operativa di Anagni, intervenivano in soccorso di una donna e dei suoi due bambini in località “Castellaccio”. La donna vagava pericolosamente sulla via Casilina in evidente stato di agitazione in quanto aveva dimenticato sull’autobus dei medicinali di vitale importanza che uno dei propri figli assume. I militari, messa in sicurezza la donna ed acquisite notizie utili al rintraccio dell’autobus, nell’arco di brevissimo tempo riuscivano a rintracciare il mezzo ed a recuperare i medicinali, che venivano immediatamente restituiti alla donna.Un gesto che colpiva visibilmente la donna, commossa dall’azione solidale dei Carabinieri.

COMUNICATO STAMPA

Correlati