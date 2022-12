Paliano – Cortometraggio, “Il Natale non è come un film”

Storie vere, racconti e ricordi di persone con disagio. Il cortometraggio nel contesto di un evento dedicato alla salute mentale organizzato dall’ente patrocinante alla presenza di Assessori e Direttori Generali verrà proiettato in prima assoluta il 19 dicembre alle ore 15:00 in Regione Lazio.

Nel cast alcuni ospiti delle strutture riabilitative palianesi in qualità di interpreti e attori. A condurre l’opera l’autrice e regista romana Barbara Patarini insieme con Vincenzo Prisco, amministratore unico delle residenze psichiatriche. I due hanno insieme lavorato all’idea di attivare un progetto cinematografico a tema sociale e hanno concretizzato l’iniziativa coinvolgendo diverse strutture a collaborare con l’invio di racconti e ricordi legati al Natale.

Il cortometraggio mette in luce le tematiche quali infanzia difficile, futuro incerto, progresso della malattia mentale e sopratutto sull’indispensabilità di percorsi di riabilitazione: le storie selezionate e raccontate nel cortometraggio Il Natale non è come un film hanno una loro personalità ben delineata, sono toccanti, emozionanti e forti. Trovano però tutte una matrice che le accomuna: all’interno del percorso comunitario e riabilitativo avviene una rinascita interiore.

Si terrà il 19 dicembre 2022, alla Regione Lazio, la proiezione del corto Il Natale non è come un film, patrocinato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Roma e dal Centro di Eccellenza-CECRI.

L’appuntamento è in via Rosa Raimondi Garibaldi, alle ore 15, presso la Sala Tirreno (Palazzina C).

Per prendervi parte, basterà inviare il proprio nominativo, fino all’8 dicembre, all’indirizzo: ordine@opi.roma.it, mettendo in oggetto “partecipazione evento 19 dicembre”.

Di seguito il programma:

Ore 15:00 Proiezione cortometraggio

Ore 15:30 Saluti delle autorità

Presidente OPI Roma, Maurizio Zega

Presidente OMCeO Roma, Antonio Magi

Presidente Commissione Sanità, Rodolfo Lena

Assessore Sanità, Alessio D’Amato

Ore16.20 Il perché del cortometraggio, Barbara Patarini

Ore 16:30 Tavola Rotonda

Presidente OPI Roma, Maurizio Zega

Rappresentante delle Associazioni dei Familiari e dei pazienti, Giuseppe Zanetti

Direttore Generale Policlinico Tor Vergata, Giuseppe Quintavalle

Direttore Salute Mentale, Carola Celozzi

Prof. Ordinario Psicopatologia Forense, Stefano Ferracuti

Psichiatra, Josè Mannu

Infermiere musico terapeuta, Marco Soricetti

Infermiere esperto CSM, Mariarita Bonamano

Ore 18:00 Chiusura della manifestazione​

Moderatore: Alberto Hermanin

“La forte connessione che lega le professioni infermieristiche agli ambienti di riabilitazione psichiatrica è raccontata dalla storia. Nei vecchi manicomi era l’infermiere ad occuparsi di tutto: pulizia, terapia, gestione del tempo. Nel corso degli anni sono nate altre tipologie di professioni occupate nel contesto sanitario riabilitativo: tecnici di riabilitazione psichiatrica, operatori ed educatori di comunità, operatori socio sanitari. Inevitabilmente, nelle strutture residenziali socio sanitarie la figura dell’infermiere è indispensabile. Godere dell’appoggio dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma nella realizzazione del cortometraggio Natale non è come un film testimonia la comunità di intenti e il lavoro in sinergia necessario per abbattere i pregiudizi e parlare di salute mentale”. – dichiara Vincenzo Prisco, amministratore Casa Johnny e Casa Mary.

Nominativi troupe

AUTORE/ REGIA: Barbara Patarini

CO-REGIA: Leonardo Barone

FONICO: Andrea Giaccone

TRUCCO: Alessia Frongia

DATA MANAGER: Filippo Polverini

SEGRETARIA DI EDIZIONE: Martina Spennato

INTERPRETI PRINCIPALI: Maurizio Junior Tesori – Saverio Longo – Barbara Patarini Utenti delle residenze psichiatriche Casa Johnny e Casa Mary di Paliano (FR)

DIRETTORE ORGANIZZATIVO GENERALE: Vincenzo Prisco – Johnny&Mary SRL

COMUNICATO STAMPA