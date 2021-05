Paliano, controlli norme anti Covid: multato il titolare di un’attività commerciale

In Paliano, personale del locale Comando Stazione Carabinieri e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Frosinone, nell’ambito di attività ispettive volte a verificare la corretta applicazione delle norme anti COVID sui luoghi di lavoro, controllava un’attività di auto lavaggio informandone contestualmente gli enti competenti.Nello specifico, veniva rilevata la carenza di cartellonistica di avviso circa le misure anti contagio e materiale igienizzante, previsti dal “protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del corona virus negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021”.Il titolare, un 52enne palianese e già gravato da vicende penali per reati contro la persona e il patrimonio, veniva sanzionato amministrativamente per un importo di 400 euro.

