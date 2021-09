Paliano – Contest fotografico Così come sei, la nuova iniziativa organizzata delle strutture residenziali socio riabilitative Casa Johnny e Casa Mary

Il concorso fotografico Così come sei da anni viene svolto da utenti e operatori delle strutture riabilitative palianesi. Dopo la sospensione a causa della pandemia che ha coinvolto il mondo intero, i ragazzi in riabilitazione sono nuovamente a contatto con il mondo della fotografia.

Nella psichiatria la fotografia può essere un ottimo strumento di lavoro che permette ai pazienti e ai curanti di ricostruire una storia che in molti di loro è frammentata. Tale attività, permette, di stimolare l’intelligenza emotiva e le capacità attentive attraverso l’utilizzo strumenti digitali. – spiega l’amministratore unico delle residenze Vincenzo Prisco.

Le iscrizioni apriranno a novembre. Nel frattempo dalle strutture riabilitative è partito il contest fotografico Così Come sei: ogni 15 giorni verranno aperte le iscrizioni per inviare fotografie a tema nuovo e diverso.

Gli amanti della fotografia, i professionisti e i cultori, le realtà nazionali che si occupano di salute mentale potranno condividere i propri scatti che saranno giudicati direttamente dal pubblico del mondo social. La fotografia più votata di ogni tema concorrerà per un premio speciale e verrà esposta durante la mostra allestita per il concorso che si terrà a dicembre.

Il contest Così come sei è il nuovo progetto di Casa Johnny e Casa Mary che nasce dall’idea di volersi confrontare su tematiche concrete e sempre diverse attraverso lo scambio di punti di vista che emergono dallo scatto di una fotografia. È un modo nuovo e diverso che ci consente di mantenere attiva la rete di contatto con il mondo esterno alle nostre comunità. – continua Prisco.

Primo tema: STREET

La vita quotidiana ritratta in uno scatto. Un momento preciso e spontaneo di dimensione urbana reale immortalato dall’artista che è in ognuno di noi.

“Non si tratta di foto rubate ma di istantanee della realtà che documentano la società in tutte le sue forme e in tutte le sue sfumature. Fare Street photography è come fare un viaggio alla scoperta di un mondo che si trasforma in continuazione. Ogni istante quindi non si ripeterà mai più. Questo significa che cogliere l’attimo decisivo è assolutamente fondamentale, in quanto quello sarà il momento in cui la relazione tra gli elementi sarà evidente, la luce sarà giusta e la composizione perfetta.” – dal blog fotoimage.it

Modalità di partecipazione? Semplice e veloce! Basterà inviare il proprio scatto entro e non oltre il 30/09 all’indirizzo mail cosicomesei21@gmail.com, inserendo nell’oggetto CONTEST COSì COME SEI_tema (es. CONTEST COSì COME SEI_STREET) e indicando nel corpo della mail nome autore, breve descrizione dello scatto e profili social se esistenti.

COMUNICATO STAMPA