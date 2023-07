Paliano, CONTEST di fotografia COSÌ COME SEI: un’opportunità di espressione e inclusione

L’iniziativa è organizzata dalle strutture residenziali socio riabilitative Casa Johnny e Casa Mary per promuovere la comunicazione delle emozioni, le esperienze di vita e le prospettive sul mondo. Premio per la foto più votata buono amazon

Nelle strutture riabilitative psichiatriche, dove i pazienti devono affrontare complessità emotive e spesso si trovano in uno stato di isolamento e incomprensione, l’arte si presenta come una potente modalità di espressione emotiva, non verbale, che promuove la guarigione. Nell’ambito della riabilitazione psichiatrica, l’utilizzo della fotografia può svolgere un ruolo significativo nell’aiutare le persone a esprimere la propria identità, sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e favorire l’autostima.

Per questi motivi diversi anni è attivo nelle strutture palianesi il laboratorio di fotografia* e utenti e operatori di Casa Johnny e Casa Mary organizzano il Concorso Fotografico Così come sei. Le iscrizioni al concorso apriranno ad ottobre. Nel frattempo dalle strutture riabilitative per il terzo anno è organizzato il contest fotografico Così Come sei: a partire da lunedì 17 luglio ogni 15 giorni verranno aperte le iscrizioni per inviare fotografie con tema specifico sempre nuovo e diverso.

Le iscrizioni ai contest sono aperte a tutti. Gli amanti della fotografia, i professionisti e i cultori, le realtà nazionali che si occupano di salute mentale potranno condividere i propri scatti che saranno giudicati direttamente dal pubblico del mondo social. Per partecipare basterà compilare il modulo Google relativo ad ogni tema che sarà disponibile nelle relative date sui canali social dedicati e sul sito www.festivalcortomanontroppo.it oppure inviare il proprio scatto e il modulo di partecipazione compilato a cosicomesei21@gmail.com, inserendo nell’oggetto CONTEST COSÌ COME SEI_(nome tema) indicando nome struttura/autore, breve descrizione della foto e profili social se esistenti.

Gli scatti iscritti di ogni tema saranno infatti pubblicati sulla pagina Facebook dedicata al contest, creando una galleria virtuale accessibile a tutti. Il pubblico potrà interagire e dare il proprio contributo al processo di valutazione votando la foto preferita. Contestualmente, verranno aperte le iscrizioni per il nuovo tema e sarà possibile partecipare con un nuovo scatto. Alla fine di ogni contest, la fotografia più votata di ogni tema vincerà come premio un BUONO AMAZON da 50€ e verrà esposta durante la mostra allestita per il concorso, che si terrà a dicembre.

Grazie alla pubblicazione delle foto sui social media e la possibilità di essere presenti alla mostra dedicata, il contest offre un’importante vetrina per il talento di artisti e fotografi provenienti da diverse realtà del panorama nazionale. Partecipare è un’occasione per celebrare l’arte fotografica e scoprire la bellezza che si nasconde dietro le lenti delle macchine fotografiche.

Con il contest le strutture residenziali socio riabilitative Casa Johnny e Casa Mary di Paliano dimostrano il loro impegno nell’inclusione sociale e nell’espressione artistica come strumenti per favorire il benessere e la riabilitazione delle persone con problemi di salute mentale. Questa iniziativa non solo promuove l’arte e la creatività, ma con spirito inclusivo e collaborativo favorisce la diffusione delle migliori pratiche nel campo della salute mentale e della riabilitazione psichiatrica.

COMUNICATO STAMPA