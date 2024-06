Paliano – Cinema, solidarietà e partecipazione: tutto pronto per la XII ed. Festival Corto… Ma non troppo!

Il programma dell’evento dedicato alla riabilitazione psichiatrica e sociale – da giovedì 13 a sabato 15 giugno 2024

Il festival animerà il centro di Paliano per tre giorni: l’appuntamento è dalle ore 16:00 presso l’Ex Cinema Esperia in Piazza XVII Martiri e il programma è dedicato alla salute mentale e fisica e alle tematiche di riabilitazione, inclusione e integrazione sociale.

Organizzato dalle strutture socio riabilitative Casa Johnny e Casa Mary di Paliano (FR), in collaborazione con l’associazione di promozione sociale L’ONDA – il Corto… Ma non troppo! ospita ogni anno strutture, associazioni e cooperative operanti nel campo della salute mentale che trovano in questo evento un palcoscenico unico per confrontarsi sulle sfide e le opportunità legate al disagio mentale, fisico e sociale.

Non solo cinema con le proiezioni dei cortometraggi in concorso, anche inserti musicali dell’AzzTerapy Band – composta da operatori e utenti delle strutture residenziali socio-riabilitative Casa Johnny e Casa Mary – e presentazione dei progetti riabilitativi delle strutture coinvolte e di altre realtà dedite alla riabilitazione. Giovedì 13 giugno presenzieranno infatti il Centro Diurno Borromeo e il Centro Diurno San Paolo di Roma che con gli utenti hanno partecipato all’iniziativa il Festival Secondo Voi inviando un disegno rappresentativo dell’essenza del Festival. Fra gli oltre 50 disegni ricevuti, la direzione artistica ha scelto Mind’s Movie di Duilio Ricolo del Centro Diurno Borromeo di Roma, presente il giorno di apertura dell’evento. Mind’s Movie sarà rappresentato sui premi per i cortometraggi vincitori realizzati dal laboratorio di ceramica della Casa Circondariale di Paliano. Venerdì 14 giugno oltre alle proiezioni dei cortometraggi in concorso si parlerà del ruolo terapeutico della scrittura e della lettura nel percorso riabilitativo. Sarà presentata la Biblioteca di Casa Johnny e Casa Mary L’Angolo di Marianna, dedicata alla memoria di Marianna Piccolo. Presenzieranno Stefano Redaelli, scrittore e docente di letteratura all’Università di Varsavia, lo psichiatra Santo Rullo, e Paolo Signore, autore di Fine d’Inizio. Sabato 15 giugno proiezioni e premiazioni dei cortometraggi in concorso con ospiti e saluti. Presenzierà il Senatore della Repubblica Italiana On. Giorgio Salvitti. Ospiti la Dott.ssa Daniela Pezzi e la Dott.ssa Laura Angelocola – Assessore alle politiche Sociali, Scuola, Bilancio Comune di Genazzano. Parteciperanno le Strutture Residenziali Socio Riabilitative Villa Lucrezia di Castrocielo ed EUNOS di Lariano.

L’evento è organizzato con il patrocinio di Regione Lazio, ASL di Frosinone e Comune di Paliano.

COMUNICATO STAMPA