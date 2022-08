Paliano, centro estivo sportivo: concluso il progetto

«Si è da poco concluso il “Centro Estivo Sportivo” organizzato dall’ASD Polisportiva Città di Paliano in collaborazione con Ginnastica Agorà, la Pallianus Volley, il minibasket Paliano e col contributo e il patrocinio del Comune di Paliano. I ragazzi sono stati impegnati in varie discipline e hanno così potuto conoscere diversi sport, stare insieme e divertirsi subito dopo la chiusura delle scuole, favorendo momenti di socialità ed aggregazione. Ringraziamo dunque tutti gli organizzatori del centro estivo che come ogni anno ha raccolto moltissime adesioni, ed ha rappresentato un valido sostegno per le famiglie». Questo è stato il commento congiunto dell’assessore alle Politiche sociali, Eleonora Campoli, e del consigliere con delega alle Politiche per lo Sport, Vanorio Calamari.

Il sindaco Domenico Alfieri ha dichiarato: «Anche quest’anno siamo riusciti a organizzare, di concerto con le tante associazioni sportive del territorio, un centro estivo che potesse fornire ai nostri ragazzi uno spazio di svago e aggregazione in sicurezza. Ringrazio l’ASD Polisportiva Città di Paliano, la Ginnastica Agorà, la Pallianus Volley e il minibasket Paliano per aver allestito e condotto un progetto importante per tanti giovani palianesi, veicolando i sani valori dello sport».

COMUNICATO STAMPA