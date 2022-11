Paliano – Bar chiuso per 20 giorni, provvedimento ex art. 100 del TULPS notificato dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Anagni hanno notificato un provvedimento ex articolo 100 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, emesso dal Questore della Provincia di Frosinone, con il quale è stata disposta la chiusura per 20 giorni di un bar della città. Il provvedimento scaturisce dai reiterati accertamenti eseguiti dai militari dell’Arma, in particolare tra i mesi di settembre e ottobre, durante i quali sono stati identificati tra gli avventori del locale alcuni gravati da precedenti di polizia e a seguito dei quali è stato ritenuto che il locale costituisca fonte di concreto e attuale pericolo per la sicurezza dei cittadini, con indubbi riflessi negativi sull’ordine pubblico, la moralità ed il buon costume.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

