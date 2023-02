Paliano: arrestato un 59enne, deve espiare una pena residua di anni 1 e mesi 7 di reclusione

I Carabinieri della Stazione di Paliano (FR) hanno proceduto, in quel centro abitato, all’arresto di un 59enne romano, noto alle forze di polizia, gravato da vari pregiudizi per reati contro il patrimonio.

I militari, rintracciata la persona, hanno dato esecuzione al provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Roma, dovendo l’arrestato scontare la pena di anni 1 mesi 7 di reclusione, essendo stato condannato per il reati di associazione per delinquere, esercizio arbitrario delle professioni e truffa, reati commessi in Roma nel 2015.

Al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso il suo domicilio (FR) ove trascorrerà i prossimi mesi agli arresti domiciliari per l’espiazione della pena, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

COMUNICATO STAMPA