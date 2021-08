Paliano, al via l’Estate Palianese 2021 – L’AzzTherapy band composta da utenti e operatori delle residenze psichiatriche Casa Johnny&Mary apre lo spettacolo di Giobbe Covatta

È la prima collaborazione ufficiale per la band di Casa Johnny&Mary: Albino, Diego e Giovanni suoneranno nella serata di aperura de L’estate palianese martedì 3 agosto al fianco di Giobbe Covatta in Viale Umberto I alle ore 21.30 durante lo spettacolo La Divina Commediola.L’AzzTherapy Band è la band composta da utenti e operatori delle strutture residenziali socio riabilitative Casa Johnny e Casa Mary di Paliano, in provincia di Frosinone. Da anni è attivo presso le strutture il Progetto Musica: attraverso la produzione e l’ascolto della musica si intende stimolare le abilità sociali, le relazioni interpersonali e la comunicazione degli ospiti di Casa Johnny&Mary.Aprire i cancelli e portare all’esterno ciò che quotidianamente avviene all’interno delle strutture sono i nostri obiettivi; abbiamo come desiderio quello di vedere e vivere in una comunità aperta e pronta ad accogliere in modo attivo e partecipativo le persone che soffrono di disagio psichico. Questa serata è la prova del fatto che il nostro lavoro di riabilitazione può e deve ottenere dei risultati tangibili di inclusione e integrazione sociale. – spiega l’Amministratore delle strutture Riabilitative Vincenzo PriscoGià numerose le soddisfazioni e gli obiettivi raggiunti dall’AzzTherapy Band: resident band al Festival Corto… Ma non troppo!, il soggiorno a Catania per presenziare alla sezione Cinema e Psichiatria del Festival catanese Corti in Cortile; sempre a Catania i ragazzi dell’AzzTherapy Band si sono esibiti in un locale con performance dal vivo; e poi ancora il brano LIBERO realizzato in occasione della partecipazione al progetto dal respiro nazionale UNA CANZONE PER L’INCLUSIONE iniziativa torinese senza scopo di lucro è organizzata dagli operatori e collaboratori del Servizio IESA ASL TO3 che vede coinvolti musicisti, autori musicali e filmakers nella creazione di una Playlist sul tema della follia e dell’accoglienza.Per noi è davvero un grande orgoglio vedere i nostri ragazzi che si divertono e che abbiano la volontà di mettersi in gioco. Sono abituati a suonare in pubblico, ma questa volta devo ammettere siamo un po’ tutti più emozionati. È doveroso ringraziare la Pro Loco di Paliano e l’Amministrazione tutta che ha permesso questa collaborazione. – conclude Prisco.L’appuntamento quindi è per martedì 3 agosto 2021 alle ore 21:30 in Viale Umberto I con l’AzzTherapy Band e lo spettacolo La Divina Commediola di Giobbe Covatta

comunicato stampa