PALIANO, AL VIA I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SUL PONTE DELLA SP 21 “PALIANESE”

Sono iniziati da qualche giorno i lavori di messa in sicurezza e consolidamento del ponte sulla Strada Provinciale 21 “Palianese”, nel territorio del Comune di Paliano, un’arteria importante che collega il centro urbano alle aree periferiche e industriali della zona.

L’intervento, fortemente voluto dal Presidente della Provincia di Frosinone Luca Di Stefano, rientra nel più ampio programma denominato “Sulla Buona Strada”, che ha l’obiettivo di garantire sicurezza e modernità alla rete viaria provinciale, attraverso una pianificazione puntuale degli interventi e un’attenta gestione delle risorse.

I lavori previsti riguardano il consolidamento strutturale e l’allargamento del ponte esistente mediante la realizzazione di una nuova fondazione profonda con pali trivellati, il rinforzo della spalla in cemento armato e il rifacimento delle strutture portanti ammalorate. L’intervento include anche il rifacimento del piano viabile sul ponte e l’installazione di nuove barriere di sicurezza.

Il valore complessivo dell’investimento è pari a 210mila euro, finanziati dalla Provincia di Frosinone con fondi specificamente destinati alla sicurezza infrastrutturale.

“La sicurezza stradale – dichiara il Presidente della Provincia Luca Di Stefano – rappresenta una delle nostre priorità assolute. Questo ponte necessita di interventi strutturali che assicurino l’incolumità di chi lo percorre ogni giorno. Con questo cantiere vogliamo dare una risposta concreta e tempestiva al territorio”.

La scelta di intervenire è dunque finalizzata alla prevenzione del rischio e al ripristino della piena funzionalità dell’infrastruttura.

“Il nostro impegno non si ferma – aggiunge Di Stefano –. Con il piano ‘Sulla Buona Strada’ stiamo investendo in modo capillare su tutta la rete provinciale, perché crediamo che lo sviluppo economico, la vivibilità dei centri abitati e la sicurezza dei cittadini passino necessariamente per infrastrutture moderne, solide e sicure”.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di manutenzione straordinaria già avviata sulla SP 21: solo un anno fa, infatti, l’Amministrazione provinciale del Presidente Di Stefano aveva già destinato 390mila euro per il rifacimento della pavimentazione stradale nel tratto urbano della Palianese, a dimostrazione di un’attenzione costante e continuativa verso questa importante arteria.