Paliano – A lezione con i Carabinieri; incontro nelle scuole per la “cultura della legalità”

I Carabinieri della Compagni di Anagni (FR), con il Comandante Cap. Alessandro Dell’Otto, insieme ai colleghi della Stazione di Paliano, sono tornati ieri, 18 febbraio u.s., tra gli studenti delle classi quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria di primo grado, dell’Istituto F.lli Beguinot di Paliano. L’incontro, che si è tenuto presso la sala del cinema Esperia della città, si è svolto nell’ambito di un consolidato progetto attuato annualmente dall’Arma dei Carabinieri presso le scuole pubbliche presenti sul territorio nazionale con l’obiettivo principale di trasmettere ai giovani il tema della legalità intesa come rispetto delle regole e delle persone. I Militari, insieme ai 140 studenti del citato istituto, hanno affrontato molti temi e problematiche di grande attualità come l’utilizzo di internet e dei social network unitamente ai rischi connessi, la tematica del bullismo, del cyberbullismo, della violenza di genere, della diffusione e dipendenze da droghe e alcool tra giovani. Durante l’incontro, inoltre, sono state illustrare le varie specializzazioni che fanno parte dell’Arma dei Carabinieri dislocate su tutto il territorio nazionale ed anche internazionale e grazie alla visione di un filmato istituzionale che ne descrive organizzazione e compiti, hanno potuto apprendere il senso dell’essere militare, i valori, la responsabilità nonché il sacrificio per la Patria e le Istituzioni. Sin da subito gli alunni si sono dimostrati interessati alle tematiche trattate, dando prova di conoscere a carattere generale i fenomeni e ponendo comunque numerose domande ai militari intervenuti che, piacevolmente colpiti dall’interesse suscitato, hanno risposto chiarendo i vari dubbi. Numerose sono state le domande da parte degli alunni bramosi di conoscere.

