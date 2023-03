Paliano – “8 Marzo l’otto sempre”, sabato 25 marzo presso la sala teatro Esperia

La violenza di genere si inserisce tra le più ricorrenti e diffuse violazioni dei diritti umani. Si tratta di un fenomeno diffuso in ogni periodo storico, le conseguenze della violenza sulle donne possono protrarsi sul piano psicologico, fisico e sessuale nell’arco dell’intera vita di chi la subisce. A questo fenomeno vanno poi associate ulteriori discriminazioni che possono verificarsi fin dalla più giovane età e che impediscono la piena inclusione dell’individuo nel tessuto sociale. Se su un piano puramente teorico la violenza di genere e le discriminazioni possono riguardare qualsiasi persona di sesso femminile, va rilevato invece che sul piano pratico alcune categorie di donne sono maggiormente esposte al pericolo perché più vulnerabili, pensiamo alle donne anziane, alle bambine, alle migranti, alle donne con disabilità, coloro che appartengono a qualche minoranza o che risiedono in Paesi con gravi crisi umanitarie. L’evento vede la partecipazione di donne impegnate ogni giorno nella difesa e tutela dei diritti negati. Durante l’evento interverranno: – PAOLA IMPEROLI: consigliera Comunale di Paliano; – ELEONORA CAMPOLI: assessore pari opportunità del comune di Paliano; – Dott.ssa MICHELA SEVI e Avv. FRNCESCA RUGGERI responsabile e legale del centro antiviolenza Di Fiuggi. Ci sarà la presentazione dei LIBRI: BRUTTA. MANUALE PER RAGAZZE RIVOLUZIONARIE E SCINTILLA NEL BUIO che proseguirà con un dibattito tra: – AVV. GIANNETTI FRANCESCA E GIULIA BLASI, scrittrice dei libri su indicati, conduttrice radiofonica e giornalista italiana, specializzata in temi relativi alla condizione femminile e al femminismo. La linea del nostro Partito è quella di contribuire e creare una società migliore. Invitiamo tutti a partecipare.

COMUNICATO STAMPA

