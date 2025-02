PALESTRA LEGALITÀ, REGIMENTI: «SOLIDARIETÀ AD ASILO SAVOIA PERCORSO DI RINASCITA È IRREVERSIBILE»

«Desidero esprimere la più profonda solidarietà ad Asilo Savoia e ai fruitori della Palestra della legalità di Ostia, oggetto di un vile atto vandalico nella notte. Continueremo a sostenere la Palestra che rappresenta un presidio di speranza e di rinascita per il territorio di Ostia. Il cammino verso la legalità può essere costellato di momenti difficili ma é irreversibile: la Regione Lazio e le istituzioni compatte non consentiranno che criminalità e degrado abbiano la meglio. I protagonisti di questo presidio e tutti i cittadini del litorale romano che credono in questo progetto devono sapere che non saranno mai soli». Così Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti Locali e all’Università.

Correlati