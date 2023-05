Palacongressi Fiuggi, Zingaretti: “Bene inaugurazione, in questi anni investite risorse per l’opera”

“Contento che finalmente si sia aperto il palazzo dei congressi di Fiuggi. Porterà lavoro e turismo. In questi anni ci abbiamo messo risorse e tutto l’impegno possibile perché si arrivasse a questo punto”.

Così in una nota Nicola Zingaretti in merito all’inaugurazione odierna del Palacongressi di Fiuggi.

