Pailano (FR) – Coronavirus, le strutture Residenziali Socio Riabilitative Casa Johnny e Casa Mary, la solidarietà degli utenti e il ringraziamento ai lavoratori

Le Strutture Residenziali Socio Riabilitative Casa Johnny e Casa Mary non si fermano. Il manifesto di solidarietà degli utenti e il ringraziamento dell’Amministratore Enzo Prisco al personale presente in struttura. I ragazzi di Casa Johnny e Casa Mary esprimono la loro solidarietà in questo momento difficile per il Paese. Noi che ogni giorno dobbiamo affrontare la lontananza dei nostri cari e le uscite programmate, perché non sempre stiamo bene per andare a fare una passeggiata, ce la stiamo mettendo tutta in questa emergenza e siamo costretti a privarci anche di un abbraccio. E allora se noi ci stiamo riuscendo, potete riuscirci anche voi! Restate a casa e torneremo ad abbracciarci! Il percorso riabilitativo non si ferma e se questo è possibile è sicuramente grazie al lavoro del personale presente in struttura. Operatori, OSS, infermieri, medici, psicologi non si fermano. La salute non si ferma. Noi ci siamo. Johnny&Mary c’è. È lo spirito che da sempre ha accompagnato il nostro progetto comunitario nel quale, da qualche tempo, raccontiamo il nostro lavoro, le nostre persone, le nostre eccellenze. Anche in questi giorni così difficili per tutti, Noi ci siamo. Ci siamo per i nostri ospiti, ai quali abbiamo assicurato la continuità delle nostre attività adottando tutte le misure necessarie a garantirne la sicurezza. Ci siamo per le famiglie e per tutte le persone con cui lavoriamo quotidianamente non facendo mai mancare il nostro supporto e la nostra professionalità. Ci siamo, soprattutto, per garantire continuità assistenziale in un momento così delicato, dove le scelte necessarie per il contenimento del virus rischiano di mettere in difficoltà il lavoro con i nostri ospiti i quali, grazie alle iniziative adottate, stanno comprendendo il particolare momento. Ma, soprattutto, ci siamo per chi lavora con noi e grazie a chi lavora con noi: sono loro le persone grazie alle quali tutto ciò è possibile. In questi giorni così complessi, ci siamo organizzati al meglio per riuscire a coniugare sicurezza e continuità delle attività. Chi ha potuto, sta usufruendo dell’opportunità di lavorare da casa. Per voi altri – penso principalmente a chi lavora sul campo – tutto questo non è possibile. Eppure, tutti hanno risposto “presente” con grande senso di responsabilità – il Direttore Amministrativo Enzo Prisco.

comunicato stampa