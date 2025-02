Pagliara direttore dell’IIC a New York: le congratulazioni del Sindaco Mastrangeli

Claudio ha saputo affermarsi come una figura di rilievo nel panorama giornalistico e culturale internazionale, pur mantenendo sempre un legame fortissimo con Frosinone, città in cui è nato. Quanti, come me, hanno l’onore e il piacere di conoscerlo personalmente e non solo dal punto di vista professionale, hanno avuto modo di apprezzarne, inoltre, le grandi doti umane, la generosità e la disponibilità.

Sono certo che, alla guida dell’Istituto Italiano di Cultura, Claudio contribuirà in modo significativo al dialogo culturale e alla promozione dell’immagine dell’Italia all’estero”.