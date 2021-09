Padre uccide la figlia nel giorno del compleanno, poi si suicida. I corpi trovati fuori al cancello dai parenti

Tragedia nel padovano, i corpi di due persone, padre e figlia, sono stati trovati poco dopo le 12.30 di oggi all’esterno di una casa in via Palù 72 a Sarmeola di Rubano, alla periferia della città.La donna avrebbe cercato di fuggire dopo una lite, ma il padre l’ha rincorsa e uccisa a colpi di pistola davanti al cancello dell’abitazione. Poi ha rivolto l’arma verso se stesso e si è tolto la vita. Entrambi i cadaveri sono stati trovati sulla strada da alcuni parenti che stavano andando nella casa per festeggiare il compleanno.Sulla tragica vicenda stanno indagando i Carabinieri.

fonte leggo.it – foto archivio