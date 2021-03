Padre spara e uccide il figlio di 27 anni: dramma in un’abitazione

Padre uccide il figlio in una villetta a Roncitelli di Senigallia (Ancona). Un uomo ha sparato al figlio di 27 anni, uccidendolo, durante una lite avvenuta in una casa isolata alla periferia di Senigallia (Ancona). Secondo una prima ricostruzione, pur gravemente ferito, il giovane sarebbe riuscito a chiamare i soccorsi, e si è levata in volo l’eliambulanza, che però è stata richiamata, quando i sanitari del 118 giunti sul posto hanno constatato la morte della vittima. Indagano i carabinieri che stanno interrogando il padre, che ha 73 anni. Al fatto hanno assistito uno o più familiari nella villetta divisa in 2 abitazioni, nella zona di Roncitelli. Il 27enne sarebbe stato raggiunto al collo da un colpo di pistola sparato dal padre, che lo avrebbe ferito alla giugulare. Al momento non si sa se l’arma fosse regolarmente detenuta.I vicini hanno allertato i soccorsi: chiamati il 118 e i carabinieri attorno alle 17.45. I militari hanno già arrestato l’omicida. Non è ancora chiaro se il gesto sia avvenuto al termine di una lite o se invece il colpo sia stato esploso a bruciapelo. Sul posto anche la scientifica dei carabinieri per i rilievi.

Fonte Leggo