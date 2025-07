PADRE PIO: IL SANTO DEL GARGANO, SEGNO DI SPERANZA PER IL MONDO

di Antonio Cristian Tanzilli

Padre Pio da Pietrelcina, al secolo Francesco Forgione, è una delle figure più amate e venerate del cattolicesimo contemporaneo. Nato il 25 maggio 1887 a Pietrelcina, un piccolo borgo in provincia di Benevento, fin dalla tenera età mostrò una profonda inclinazione verso la preghiera, la penitenza e l’amore per Cristo crocifisso.

Entrato giovanissimo nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, visse con umiltà e spirito di sacrificio la sua vocazione. Ordinato sacerdote nel 1910, trascorse gran parte della sua vita nel convento di San Giovanni Rotondo, dove divenne centro di pellegrinaggi e cuore pulsante della spiritualità cristiana del XX secolo.

Uno degli aspetti più noti e discussi della sua esistenza fu la comparsa delle stimmate, i segni della Passione di Cristo, che gli apparvero nel 1918 e rimasero visibili per oltre cinquant’anni. Queste ferite lo trasformarono in un punto di riferimento spirituale, ma anche in oggetto di controversie e studi medici e teologici. Tuttavia, fu la sua fede incrollabile, il suo amore per l’Eucaristia e la sua dedizione al confessionale a renderlo unico. Passava ore ad ascoltare i penitenti, a guidare anime smarrite verso la luce di Dio.

Accanto al suo apostolato spirituale, Padre Pio si fece promotore anche di un’opera concreta di carità: la fondazione della “Casa Sollievo della Sofferenza”, un ospedale che ancora oggi rappresenta un faro di eccellenza e umanità nel mondo della sanità.

La sua fama di santità si diffuse ben oltre i confini italiani già durante la sua vita. Dopo la morte, avvenuta il 23 settembre 1968, milioni di fedeli continuarono a invocarlo e a raccontare grazie e guarigioni per sua intercessione. Il 16 giugno 2002 fu canonizzato da Papa Giovanni Paolo II davanti a una folla immensa, confermando ciò che tanti già sentivano nel cuore: Padre Pio è un santo del nostro tempo.

Il suo messaggio è chiaro, semplice e potente: pregare, avere fiducia in Dio, accogliere la sofferenza con amore, e servire i fratelli con spirito di carità. In un mondo spesso confuso e smarrito, la figura di Padre Pio brilla come luce di speranza e testimonianza concreta dell’amore di Dio per ogni uomo.