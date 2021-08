Padova. Le distillerie Bonollo Umberto, eccellenza indiscussa del Made in Italy

L’azienda veneta, sempre attenta allo sviluppo e alla qualità si dota di nuovi laboratori

Un’azienda che da sempre punta all’innovazione nel rispetto della sua storia e della propria tradizione: nata nei primi del ‘900 è oggi riconosciuta a livello mondiale per l’unicità e la qualità dei suoi distillati. Non a caso la famiglia Bonollo è tutt’ora considerata punto di riferimento nel mondo della grappa, proprio per aver messo da sempre al primo posto la ricerca continua tesa al perfezionamento della qualità dei propri prodotti.

Trascorse quattro generazioni dai tempi del suo fondatore, nei suoi due stabilimenti nel padovano si opera secondo il “Sistema Unico Bonollo”, ovvero un processo produttivo che unisce l’esperienza ultra centenaria di famiglia con le tecnologie più innovative per la gestione mirata del processo produttivo: dalla selezione consapevole delle materie prime alla distillazione ed all’invecchiamento dei distillati, dal confezionamento del prodotto finito sino alla distribuzione dei pezzi più preziosi che appassionano anche i degustatori più esigenti.

I nuovi laboratori sono l’ennesimo esempio di una visione lungimirante che, attraverso il controllo e la ricerca, contribuisce a dare lustro al cosiddetto Made in Italy.

“Siamo orgogliosi di aver collaborato con questa prestigiosa azienda – precisa Sandro Donà che rappresenta Labozeta Spa nel Triveneto con la DTO Scientifica“. “La Bonollo – conclude Donà – rappresenta il binomio vincente tra l’innovazione e la tradizione più autentica dell’acquavite di bandiera nazionale, tant’è che la distilleria Bonollo è ritenuta un vero e proprio punto di riferimento a livello globale”.

COMUNICATO STAMPA