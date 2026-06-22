Pacitti rilancia: “Noi Moderati cresce e guarda al futuro”

“Noi Moderati è oggi una realtà politica credibile, leale e ben radicata sul territorio”. Con queste parole il segretario provinciale di Noi Moderati, Pietro Pacitti, traccia un bilancio positivo del percorso compiuto dal movimento a un anno dalla sua nascita in provincia di Frosinone.

Secondo Pacitti, il partito ha registrato una crescita significativa, raggiungendo risultati superiori alla media regionale e nazionale. Un dato che, sottolinea il dirigente politico, rappresenta non un punto di arrivo ma uno stimolo a rafforzare ulteriormente la presenza nell’area moderata del centrodestra.

Nel suo intervento, Pacitti ribadisce la piena appartenenza di Noi Moderati alla coalizione di governo, evidenziando l’importanza del rispetto reciproco tra le forze politiche e della costruzione di un centrodestra forte e coeso. Un progetto che punta a coinvolgere amministratori locali, professionisti, associazioni e cittadini accomunati dai valori del dialogo, della competenza e del buon governo.

Particolare attenzione viene rivolta ai giovani e alle donne, considerati elementi fondamentali per il rinnovamento della classe dirigente e per il futuro della politica locale. Pacitti invita infatti a una partecipazione attiva alla vita pubblica, sottolineando la necessità di ascoltare il territorio e offrire risposte concrete alle esigenze delle comunità.

Guardando ai prossimi mesi, Noi Moderati conferma l’obiettivo di consolidare la propria presenza nei Comuni della provincia, rafforzando il radicamento territoriale e proseguendo un percorso improntato a responsabilità, serietà e visione politica.

Una strategia che punta a trasformare la crescita registrata finora in una presenza sempre più incisiva negli equilibri amministrativi e politici del territorio.