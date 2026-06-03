Pacitti: “Il civismo è una risorsa, ma la buona politica ha bisogno di responsabilità, visione e partecipazione”

Negli ultimi anni il dibattito pubblico ha visto una crescente affermazione del civismo come forma di partecipazione alla vita amministrativa delle comunità locali. Un fenomeno che rappresenta senza dubbio un valore positivo, ma che non può essere considerato l’unica risposta alle sfide che territori e istituzioni sono chiamati ad affrontare.

Su questo tema interviene il Segretario Provinciale di Noi Moderati Frosinone, Pietro Pacitti, che invita a una riflessione sul rapporto tra civismo e politica organizzata.

“Il civismo autentico rappresenta una risorsa importante per le nostre comunità perché nasce dall’impegno diretto dei cittadini e dalla volontà di contribuire al bene comune. Tuttavia, governare un territorio richiede anche visione, programmazione, competenze e continuità. Per questo credo che il civismo debba dialogare con la politica e non sostituirla.”

Secondo Pacitti, il rischio è quello di alimentare l’idea che sia sufficiente una candidatura civica per affrontare problematiche sempre più complesse, che richiedono invece una classe dirigente preparata e strutturata.

“La politica non può rinunciare al proprio ruolo. Deve tornare a essere luogo di confronto, formazione e costruzione di una visione per il futuro. Le comunità hanno bisogno di amministratori capaci, ma anche di una classe dirigente che sappia guardare oltre la singola scadenza elettorale e affrontare le grandi questioni che riguardano il lavoro, lo sviluppo, i servizi e la qualità della vita dei cittadini.”

Da qui anche un appello rivolto in particolare ai giovani e a quanti desiderano impegnarsi nella vita pubblica.

“A chi oggi si avvicina alla cosa pubblica rivolgo un invito semplice: non fermatevi al civismo. Fate un passo in più. Entrare in un partito significa mettersi in gioco, formarsi, confrontarsi con idee e sensibilità diverse e contribuire alla costruzione di una proposta politica seria e credibile. Noi Moderati è una casa aperta a chi crede nei valori della responsabilità, della competenza, del dialogo e del buon governo. Abbiamo bisogno di nuove energie, di idee e di persone che vogliano costruire il futuro dei nostri territori con impegno e senso delle istituzioni.”

Per Noi Moderati Frosinone, il rafforzamento della partecipazione politica e la formazione di una nuova classe dirigente rappresentano una priorità strategica per affrontare le sfide che attendono la provincia e l’intero territorio.

Una sfida che passa dalla capacità di unire esperienza e rinnovamento, civismo e politica, ascolto e responsabilità, nella convinzione che solo attraverso un impegno serio e organizzato sia possibile costruire risposte concrete per le comunità locali.