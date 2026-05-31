Pacchi alimentari, un sostegno che continua: costante la richiesta delle famiglie

Dal dicembre 2024 a oggi il numero delle persone che richiedono un pacco alimentare si mantiene elevato. Un dato che, più di qualsiasi statistica, racconta l’attenzione di cui necessitano famiglie, anziani e lavoratori precari.

Dietro ogni consegna non ci sono soltanto alimenti destinati a sostenere il fabbisogno quotidiano delle famiglie, bensì pensioni erose dall’aumento del costo della vita e nuclei familiari che non riescono più a sostenere spese ordinarie come affitto, bollette e, a volte, persino l’alimentazione.

Le associazioni di volontariato e le reti solidali del territorio, tra cui l’associazione Stare Insieme Aps, la Salvation Gate Ministry International e Natale 365, segnalano un fenomeno che non può più essere considerato temporaneo, ma ormai strutturale. Se in passato il ricorso ai pacchi alimentari era spesso legato a emergenze momentanee, oggi molte persone si affidano a questo sostegno con continuità. Il numero degli utenti assistiti resta infatti costantemente elevato, confermando la presenza di un disagio economico diffuso che interessa diverse fasce della popolazione.

«Siamo contenti di poter continuare a dare un contributo concreto alle famiglie che stanno attraversando un momento di difficoltà. Ogni pacco alimentare consegnato rappresenta un piccolo ma importante sostegno per chi fatica a far fronte alle spese quotidiane. La continuità del servizio e l’elevato numero di utenti che ne usufruiscono confermano quanto questo intervento sia ancora necessario per molte persone del territorio.

Desidero inoltre ringraziare i servizi sociali del Comune di Ferentino, con i quali abbiamo avviato una collaborazione a partire dal dicembre 2024 e che continua ancora oggi in modo costante e proficuo. Grazie a questo lavoro condiviso è possibile intercettare con maggiore efficacia le situazioni di fragilità e garantire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno», dichiara Tommaso Villani, presidente dell’associazione Stare Insieme, che prosegue:

“Un ringraziamento particolare va anche al consigliere delegato Luigi Vittori per la disponibilità, l’attenzione e il costante supporto alle iniziative sociali rivolte alle persone in difficoltà. La situazione attuale pone infatti in evidenzia come l’inflazione, pur rallentando rispetto ai picchi registrati negli anni precedenti, continui a incidere pesantemente sui beni essenziali, soprattutto quelli alimentari.

Un ringraziamento particolare va a tutti i volontari che, con il loro impegno, rendono possibile la raccolta, la preparazione e la distribuzione degli aiuti. Tra questi, i volontari della palestra Dojo & Fitness, che collaborano attivamente nelle attività di distribuzione dei pacchi alimentari, offrendo un contributo prezioso a favore delle famiglie più fragili. Gradita la visita del consigliere comunale Bernardini che si è congratulato con i volontari porgendo i saluti dell’amministrazione.

Gratitudine infine anche agli enti e alle realtà che sostengono concretamente i progetti sociali del territorio, in particolare ad Anteas Frosinone e BCC Roma, il cui supporto contribuisce a rafforzare le iniziative di solidarietà e inclusione rivolte alle persone in difficoltà.

La sinergia tra associazioni, volontari, enti del Terzo Settore e istituzioni locali continua a rappresentare un elemento essenziale per rispondere in modo concreto ai bisogni della comunità e per garantire un aiuto efficace a chi vive condizioni di disagio economico e sociale.

A sostegno di ogni distribuzione c’è una rete di solidarietà che lavora di concerto, con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno e di offrire un sostegno concreto a chi attraversa un momento di fragilità.