P.S.R., finanziamenti della Regione Lazio in arrivo a Sora

Finanziamenti in arrivo al Comune di Sora nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale. Lo rendono noto il Sindaco Luca Di Stefano ed il Consigliere delegato al P.S.R. Alessandro Mosticone. Sono due gli interventi che saranno realizzati grazie alle risorse ottenute per un totale di oltre 250mila euro. Il Sindaco Di Stefano ed il Consigliere Mosticone esprimono piena soddisfazione: “Raccogliamo i frutti di un intenso ed articolato lavoro di programmazione. Saranno due gli interventi che porteremo a termine, impiegando i finanziamenti regionali ottenuti. Daremo un volto nuovo all’area pubblica collocata tra Via Cattaneo e Via Cesare Balbo e cureremo il rifacimento stradale delle arterie che confluiscono su Viale San Domenico”. Il primo finanziamento, per un importo € 86.795,30, è stato ottenuto per la misura “Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento dei servizi locali di base per la popolazione rurale, tra cui il tempo libero e la cultura, e le infrastrutture connesse”. Saranno realizzati uno spazio verde con annesso angolo ristoro, un parcheggio, una ciclofficina ed un punto dedicato al bike sharing. L’area interessata è quella dove attualmente sorge la piccola villetta, all’incrocio tra Via Cattaneo e Via Cesare Balbo. Con il finanziamento pari a € 170.000, inerente la “Realizzazione, Miglioramento e Ampliamento di infrastrutture su piccola scala”, si interverrà sul alcune strade interne in zona San Domenico, con il loro rifacimento e la realizzazione di varie opere accessorie. Si tratta, in particolare, di traverse del trafficato Viale San Domenico.

COMUNICATO STAMPA