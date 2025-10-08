“Ottobre Rosa”: visite senologiche presso la sede Lilt di Cisterna

Ha preso il via anche quest’anno in tutti i centri della provincia di Latina “Ottobre Rosa”, la tradizionale campagna straordinaria di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione sanitaria per la diagnosi precoce dei tumori al seno. Una campagna promossa dalla Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori, che è rivolta alle donne di età compresa tra i 45 e i 49 anni che in questo mese è estesa alle donne tra i 50 e i 74 anni. L’obiettivo è quello di informare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno

Anche la Lilt di Cisterna ha aderito all’iniziativa e sabato 11 ottobre presso la propria sede di via Aldo Moro, nel quartiere San Valentino, ci sarà la “Giornata di prevenzione Senologica “. Ad assistere le donne che intendono avvalersi di questo servizio ci saranno la dottoressa Francesca Rea, specialista in senologia e due infermiere. La sede sarà aperta dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.

Coloro che sono interessate al controllo con visita senologica ed ecografia possono presentarsi e prenotare. Nel caso in cui la lista è al completo possono lasciare il loro nome e recapito telefonico per essere, in un secondo momento, contattate per un nuovo appuntamento. I contatti per prenotare sono 0773.694124 – 328.3778115, oppure si può inviare mail latina.lilt@gmail.com.

Per l’intero mese di ottobre, inoltre, la Fontana Biondi di piazza XIX Marzo sarà illuminata di rosa proprio per ricordare l’importanza della prevenzione nella lotta contro i tumori.