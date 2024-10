Ottobre Rosa, Prenditi Cura di Te Fai Prevenzione! Iniziativa Promossa dal Comune di Torrice

Sabato 26 ottobre, alle ore 17:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Torrice, si terrà un’importante iniziativa promossa dall’amministrazione Santangeli. Nel corso dell’evento, interverranno figure di spicco del mondo medico. Il Sindaco Avv. Alfonso Santangeli, porgerà i saluti istituzionali, per poi passare la parola al dott. Norberto Venturi, medico chirurgo e membro del Consiglio Nazionale LILT, al dott. Costantino Testani, medico chirurgo ginecologo, e alla dott.ssa Gloriana Assalti, farmacista, cosmetologa e dermopigmentista.

A rendere la serata ancora più speciale sarà la partecipazione degli studenti dell’Istituto Bragaglia di Frosinone, indirizzo musicale: la voce di Sara Liolli e il pianoforte di Tommaso Russo accompagneranno alcuni momenti della cerimonia, regalando un’atmosfera emozionante e suggestiva.

Durante l’iniziativa, verranno consegnati gli attestati di stima ai medici del nostro territorio, premiati per i loro 40 anni di carriera per il loro impegno nel garantire assistenza e cura ai cittadini di Torrice e della provincia. Un riconoscimento che celebra non solo la lunga esperienza professionale, ma anche la capacità di stare vicino alla comunità in uno dei momenti più difficili della storia recente.

Il Sindaco Alfonso Santangeli ha espresso grande soddisfazione per l’organizzazione dell’evento: ” Il mese di ottobre rappresenta un momento fondamentale per sensibilizzare la nostra comunità sull’importanza della prevenzione oncologica, in particolare nella lotta contro il tumore al seno. L’Ottobre Rosa ci ricorda quanto sia cruciale la diagnosi precoce per salvare vite e migliorare la qualità della vita di tante donne. Questo evento rappresenta anche un momento di profondo significato per la nostra comunità. È un piacere per noi riconoscere l’impegno di coloro che hanno dedicato tanta parte della loro vita alla salute dei nostri cittadini, dimostrando senso di professionalità e umanità, soprattutto nei giorni bui della pandemia.

L’Assessore alla Cultura Celestina Arduini ha sottolineato: “L’Ottobre Rosa è un’occasione per riflettere sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, nonché sull’importanza di creare una rete e di fare squadra intorno a siffatte problematiche.

L’assessore Angelo palmieri ha dichiarato:”Come Assessore ai Servizi Sociali, posso affermare con orgoglio che il Comune di Torrice è costantemente attivo e attento a tematiche di prevenzione e salute pubblica. Queste iniziative sono fondamentali per sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione oncologica, in particolare del tumore al seno. Il nostro sostegno a queste cause è continuo, perché crediamo fermamente nel valore della prevenzione e nel benessere della nostra comunità.”.

COMUNICATO STAMPA