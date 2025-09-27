Ottobre rosa: il mese della prevenzione per il tumore del seno. L’impegno della ASL di Frosinone

Il 1° ottobre gli ospedali di Frosinone, Cassino, Sora e Alatri ,si illuminano di rosa.

Sarà l’accensione – mercoledì 1° ottobre 2025, alle ore 18.30 – dei proiettori che illumineranno gli ospedali di Frosinone, Cassino, Alatri e Sora per tutto il mese, a inaugurare in provincia di Frosinone l’iniziativa ‘Ottobre Rosa’.

Un’idea, promossa dalla Direzione Strategica, per tenere alta l’attenzione sulla salute delle donne e sottolineare l’importanza della prevenzione. Un risultato raggiunto anche grazie al lavoro e all’impegno dei tanti professionisti sanitari che hanno offerto la propria disponibilità a offrire una serie di prestazioni e della UOC Patrimonio e sicurezza dell’ASL Frosinone, diretta dall’ingegner Loiodice, per l’illuminazione dei nosocomi.

In occasione della campagna regionale ‘Ottobre Rosa’, dedicata alla prevenzione per il tumore del seno, l’ASL Frosinone conferma infatti il suo impegno attraverso la disponibilità di sedute mammografiche per le donne 45-49 anni.

Sono numerose le iniziative che la nostra Azienda ha riservato alla campagna attivata da Regione per le donne che non rientrano nel tradizionale programma di screening.

A Frosinone si terranno presso le Radiologie dello “Spaziani” di Frosinone, del “S. Scolastica” di Cassino, del “S. Benedetto” di Alatri e delle Case della Salute di Pontecorvo, Anagni, Ceccano, Alatri e Ferentino.

Per aderire, le donne dai 45 ai 49 anni che non hanno eseguito una mammografia nei due anni precedenti e non sono coinvolte in altri percorsi, possono prenotare, telefonando a partire dal 1° ottobre (lun-ven, 7:30-19:30; sab, 7:30-13:00), al numero 06 164161840 con una ricetta del medico curante con esenzione “D-01 – campagna di screening regionale”. È importante specificare che l’ASL Frosinone aderisce alla campagna e mette a disposizione – come tutte le Aziende – le proprie sedute per tutto il territorio della Regione Lazio. Pertanto, chi chiamerà per prenotare potrà ricevere un appuntamento in una delle ASL di tutto il territorio regionale: non è infatti automatico ricevere la disponibilità nel territorio di Frosinone.

Chi non trova posto, potrà comunque prenotare con prescrizione con codice D-03 per altre date attraverso il CUP aziendale. I normali programmi di screening aziendale sono infatti attivi tutto l’anno e a partire dal mese di ottobre sono integrati con ulteriori slot.

Anche le donne di età 50-74, se non hanno eseguito una mammografia nei due anni precedenti, potranno prenotarla contattando il numero verde screening 800 003422, attivo tutto l’anno dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 14:00.

Un impegno che però non si ferma solo alla richiesta della Regione. Le iniziative, collaterali a quelle di ottobre rosa, si completano grazie alla disponibilità dei tanti professionisti sanitari dell’Azienda che hanno organizzato ulteriori attività.

Il 1° ottobre, alle ore 9:00, allo ‘Spaziani’ di Frosinone, si svolgeranno ecografie pelviche e corsi di autopalpazione. Solo il 22 ottobre si terranno anche le eco mammarie. I posti sono limitati e occorre prenotare con una mail a ostetricia.hfrosinone@aslfrosinone.it.

Il 1, 8, 15, 29 ottobre, al ‘Santa Scolastica’ di Cassino, si svolgeranno invece i Pap test. In questo caso occorre invece inviare una mail a consulenze.ostetricia.hcassino@aslfrosinone.it per prenotare il posto.

Il 1, 17, 21, 31 ottobre, sempre al ‘Santa Scolastica’, sono organizzate attività di valutazione del pavimento pelvico. Anche in questo caso i posti sono limitati ed è necessario prenotare alla stessa mail precedente.

Il 24 e 25 ottobre, nella villa comunale di Frosinone, è in programma una iniziativa informativa e di prevenzione dal titolo Tumore della mammella: prevenzione e stili di vita. Il primo giorno, a partire dalle ore 18:00 si susseguiranno una serie di interventi informativi e formativi mentre il secondo giorno, dalle ore 9:00, nel gazebo della prevenzione, si terranno le visite senologiche. Per aderire alle visite è necessario prenotare il giorno precedente recandosi in villa comunale durante l’incontro formativo.

Le attività aziendali proseguono con Il consultorio con le donne nella lotta contro il tumore mammario: si tratta di attività per insegnare l’autopalpazione organizzate nei 4 Distretti, attraverso i consultori aziendali di Anagni, Alatri, Fiuggi, Frosinone, Ceccano, Sora, Isola Liri, Cassino e Pontecorvo.

Per informazioni cliccare sul link: https://www.asl.fr.it/comunicati-stampa/ottobre-rosa-2025-prevenzione/.

“Le iniziative intraprese in occasione di Ottobre Rosa – queste le parole della Direttrice Sanitaria, la dottoressa Maria Giovanna Colella – rappresentano un’opportunità per sensibilizzare la comunità sulla prevenzione del tumore al seno e per testimoniare l’impegno della nostra Azienda Sanitaria nel promuovere la salute femminile. La nostra partecipazione si realizza attraverso azioni concrete, mirate e personalizzate, per rispondere alle esigenze delle donne. Siamo particolarmente orgogliosi di aver attivato una rete capillare di attività, che si aggiungono allo screening mammografia regionale indirizzato alle donne tra i 45 e i 49 anni. È nostro prioritario impegno – conclude la dottoressa Colella – quello di mantenere alta l’attenzione sul tema della prevenzione. La scelta di illuminare di rosa i nostri ospedali è un messaggio comunicativo e di consapevolezza, oltre che di speranza, che l’Azienda rilancia a tutte le cittadine e i cittadini della provincia di Frosinone”.

“Voglio ringraziare ogni singolo operatore, sanitario e non, – dichiara il Direttore Generale della Asl di Frosinone, dottor Arturo Cavaliere – che con dedizione e professionalità ha dato il proprio supporto e la propria disponibilità a questo intenso calendario che risponderà in maniera efficace ai bisogni di salute del territorio ma non solo. Il loro impegno è la base su cui si fondano tutte le iniziative che abbiamo messo in campo e il nostro obiettivo è garantire che ogni donna possa accedere a percorsi di prevenzione e diagnosi in modo tempestivo, efficace e personalizzato”.