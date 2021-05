Ottobre 2021: torna lo Slalom dei Due Comuni a Frosinone

Dopo che l’edizione 2020 è stata annullata per via del Covid 19, il 17 ottobre 2021 torna lo Slalom dei Due Comuni, quarta edizione valida per la Coppa ACI Sport III Zona.

I “due comuni” coinvolti sono Alatri e Veroli, in provincia di Frosinone, e il tracciato, lungo 3 km, prevede 12 postazioni slalom.

Quest’anno la gara sarà gestita da Diego De Nardo di Motorsport2c e Rosario Moselli di Rombo Team, con l’aiuto del pilota Alberto Scarafone e il supporto mediatico della DrcSportManagement di Cesare Funari, tutte figure di spicco nate nella zona e salite alla ribalta del Motorsport nazionale.

“Il nostro obbiettivo è raggiungere il campionato italiano e ce la metteremo tutta per portare la nostra gara in alto”, spiegano gli organizzatori.

Nelle passate edizioni, nel gruppo Sport ha primeggiato tutti gli anni Luigi Vinaccia mentre nel gruppo Formula Alberto Scarafone. Altri piloti locali sono stati Tonino Imola su Mini Maxi-Honda e Franco Frioni su X1/9.

La DrcSpotManagement si occuperà dell’Ufficio Stampa per la corsa

