Ottaviani: “Per Salvini, la Lega si conferma partito nazionale”.

“Per Matteo Salvini, la Lega si conferma partito nazionale – ha dichiarato il deputato on. Nicola Ottaviani – Questa sintesi è stata comunicata direttamente da Matteo Salvini, martedì sera, all’assemblea provinciale di Frosinone della Lega, nel corso di un collegamento telefonico con circa 100 iscritti e simpatizzanti, ai quali ha ribadito l’importanza della presenza del movimento quale architrave del centrodestra e del nuovo governo del Paese”. Il segretario nazionale ha, poi, sottolineato l’enorme risultato conseguito dal partito a livello regionale, guidato dal senatore Claudio Durigon, unitamente a quello riportato in Ciociaria, con il coordinamento dell’on. Nicola Ottaviani, territorio nel quale le innovazioni politiche e amministrative costituiscono un faro per l’intera nazione.

