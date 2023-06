Ottaviani (Lega): nuove misure per sanità, risparmiatori, avvocatura, riforma INPS e INAIL

“Il decreto, in approvazione ieri alla Camera, prevede nuove misure a favore della sanità, permettendo la stabilizzazione dei lavoratori negli Istituti di Ricerca ed in quelli Zooprofilattici (IRCCS e IZS). Approvato anche l’aumento degli indennizzi a favore dei risparmiatori, danneggiati da alcuni crack del sistema bancario, ed altre misure per l’esercizio della professione forense. Infine, INPS ed INAIL smettono di essere carrozzoni politicizzati e diventano enti che amministrano previdenza e assistenza assicurativa, in funzione delle esigenze dei lavoratori e non delle poltrone, in linea con gli obiettivi del Governo di centro destra e nell’ottica del programma della Lega, sostenuto dalla maggioranza degli elettori del Paese”.

Così ha concluso il suo intervento, dichiarando la fiducia al Governo, da parte del gruppo Lega Salvini Premier, alla Camera dei Deputati, l’Onorevole Nicola Ottaviani, segretario della Commissione Bilancio di Montecitorio, in sede di conversione del Decreto Enti Pubblici.

COMUNICATO STAMPA