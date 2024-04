Ottaviani Lega: “Da primo riconteggio delle sole schede nulle e bianche Ciacciarelli recuoera oltre 80 voti più 103 rimessi alla decisione dei giudici”

Le nostre perplessità, da questi primi dati, risultavano più che fondate: 80 voti assegnati, ai quali vanno aggiunti oltre 100 contestati e rimessi alla valutazione dei giudici. E si tratta di dati parziali, in quanto emersi dalla verifica che, al momento,ha riguardato le sole schede nulle, bianche e contestate.

Molte erano state, infatti, le irregolarità, rinvenute sin dall’inizio, circa l’attribuzione dei voti di lista, dal confronto tra il verbale delle operazioni di alcuni uffici elettorali locali e il verbale dell’ufficio del tribunale della provincia di Frosinone. Del resto, dai pochi verbali di cui si era in possesso (relativi a soli 5 comuni) già all’atto della proposizione del ricorso al Tar, i voti mancanti erano pari a 131, ossia 77 quelli mancanti alla lista lega Salvini premier e 54 preferenze non conteggiate in favore di Pasquale Ciacciarelli. Inoltre, in molti casi, applicando erroneamente la normativa elettorale, i voti di preferenza attribuiti ai singoli candidati non sono stati attribuiti alla lista Salvini premier.

Queste solo alcune delle irregolarità, dunque, già riscontrate ed acquisite tanto che l’ordinanza del Consiglio di Stato ha disposto, chiaramente, che il riconteggio debba essere effettuato su tutte le schede elettorali del collegio della provincia di Frosinone. Pertanto aspettiamo la seduta del 9 aprile per il chiarimento richiesto dalla prefettura al Consiglio di Stato. Tutte le schede dell’intero collegio elettorale della provincia di Frosinone sono già in possesso nella sede di Frosinone, dove attendono solo di essere riconteggiate.

Comunicato stampa

Foto archivio