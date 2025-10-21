Ottaviani, a Trancassini: sulla Zes la Lega ha difeso i territori

“ Se pubblicare lo stenografico della seduta in commissione bilancio al Senato, da cui risulta che solo la Lega ha difeso i territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, per l’inserimento della Zes, appare un atto di insurrezione, allora non ci siamo proprio. La stima personale e politica per l’onorevole Trancassini è tale, da non poter ipotizzare che non ci si renda conto del dramma delle nostre imprese e dei lavoratori dei nostri territori, ad iniziare da quelli di centrodestra, per finire anche con quelli che non hanno tessere o idee partito e che vanno difesi, però, per il solo fatto di essere cittadini e contribuenti. Alcuni territori di Umbria e Marche sono in zona C, nella Carta europea degli aiuti di Stato, esattamente come alcuni territori delle nostre province laziali. Se vale per loro questa regola, con l’inserimento nella Zes in quota percentuale, dovrà valere anche per Rieti, Latina e Frosinone. Questo significa essere di centro destra, premiando il merito ed il sacrificio delle aziende, senza cadere nel vecchio vezzo della sinistra, abituata a fare spallucce, davanti ai bisogni del Paese reale, delle imprese e dei lavoratori.”

