Ottaviani a Rai Parlamento: “Fondi PNRR vanno spesi bene, perchè li paghiamo tutti”

Il Pnrr, e specialmente l’utilizzo delle risorse del Pnrr, sono al centro dell’agenda politica del governo Meloni e del dibattito politico. A esplicitare sul punto la posizione della Lega è stato l’onorevole Nicola Ottaviani, segretario della commissione bilancio della Camera dei Deputati, nella trasmissione “Settegiorni” del canale Rai Parlamento.

“Credo – ha detto l’onorevole Ottaviani – che si stia facendo una grande confusione e che vada fatta un po’ di chiarezza. Ciò che ha sottolineato la Lega in questi giorni è perfettamente in linea con le posizioni del Governo, ovvero che i fondi devono essere utilizzati, ma non devono essere sperperati, perché stiamo parlando di fondi pubblici, quindi di soldi dei cittadini. Più nello specifico stiamo parlando di soldi che non vengono distribuiti a fondo perduto, ma sono quelli che rientrano nella parte del Pnrr che viene definita a debito ed è quindi giusto e doveroso che gli italiani sappiano come quei soldi vengono investiti e dove vengono investiti”.

