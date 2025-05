OTTANTUNESIMO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI ROCCASECCA NEL RICORDO DI ROBERTO MOLLE

Accolta presso la chiesa di San Vito una delegazione del British Columbia Dragoons dell’esercito canadese

Sono tornati sui luoghi del 1944, nei pressi della chiesa di San Vito a Roccasecca, per vedere dal vivo dove hanno combattuto i loro predecessori. Una visita carica di emozioni per una delegazione del British Columbia Dragoons, reggimento corazzato dell’esercito canadese che ha fatto tappa proprio a Roccasecca in occasione dell’ottantunesimo anniversario della liberazione della città proprio ad opera delle truppe canadesi guidate dal maggiore Mahony.

Ad accoglierli il sindaco Giuseppe Sacco, il vicesindaco Valentina Chianta, l’assessore Glauco Bove, il presidente del consiglio comunale Giuseppina Iannotta e il consigliere Fernando Riccardi.

In più, l’avvocato Alessandro Campagna dell’associazione Centro Ricerche “Battaglia di Cassino” e Benedetto Malnati, testimone oculare di quegli eventi del 1944 che ha raccontato le emozioni e le sofferenze di quelle giornate.

Una giornata carica di ricordi nella quale non è mancato soprattutto quello legato all’avvocato Roberto Molle, scomparso da poco, che delle promozione e delle tutela della memoria legata agli eventi del secondo conflitto mondiale aveva fatto una vera e propria missione di vita. E che era stato, tra l’altro, l’animatore delle visite e delle manifestazioni degli anni precedenti.

“Benedetto ha ripercorso quei momenti del 1994 – ha detto il sindaco Giuseppe Sacco – facendo rivivere alla delegazione canadese vicende che avevano letto sui libri, le emozioni e le sofferenze di quelle battaglie. Emozioni che ha raccontato ogni volta alla presenza di Roberto Molle. Anche Roberto sembrava essere lì, nel suo ambiente, nelle storie alle quali ha dedicato tanta passione e impegno.

Dopo ottantuno anni queste cerimonie hanno ancora tanto da dire: ci testimoniano che la libertà e la democrazia non sono scontate, ma occorre affermarle e difenderle ogni giorno. Grazie ancora ai Canadesi e viva Roccasecca democratica”.

“Stavamo organizzando un evento ufficiale. Come sempre in collaborazione con Roberto Molle e Alessandro Campagna e l’associazione Centro Ricerche “Battaglia di Cassino” – ha detto il vicesindaco Valentina Chianta – La scomparsa di Roberto ha fermato tutto. Abbiamo comunque voluto omaggiare la memoria di quelle giornate accogliendo una delegazione del British Columbia Dragoons, un reggimento corazzato dell’esercito canadese. Nel prossimo periodo organizzeremo una manifestazione specifica che servirà anche a ricordare Roberto Molle”.