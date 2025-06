Ottantatrenne scomparso in località Sant’Angelo in Theodige, Vigili del Fuoco ritrovano l’uomo senza vita

Ieri , alle ore 19.45 circa i carabinieri di Cassino davano l’allarme per la scomparsa di un uomo di 83 anni avvenuta presumibilmente in località Sant’angelo in Theodige via Frionale nelle acque del fiume Gari mentre era intento nella coltivazione del suo orto ubicato proprio in adiacenza alla riva del predetto corso d’acqua.

Veniva pertanto attivato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse. Sul posto, con la squadra di terra del Distaccamento di Cassino, veniva istituito un Posto di Comando Avanzato con la presenza del servizio Tas provinciale, del Soccorso alpino di cassino oltre che i cinofili VF ed i sommozzatori vvf dei nuclei di Roma e Napoli. Le operazioni sono andate avanti tutta la notte e nelle prime ore della mattinata sono continuate con il supporto dell’elicottero VF Drago 156 del reparto volo di Ciampino.

Sullo scenario d’intervento dopo diverse battute di perlustrazione dei Sommozzatori e dei Fluviali del comando di Frisinone ,alle ore 13 circa , veniva indivuato sul fondo del fiume il cadavere dello scomparso.