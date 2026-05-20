Osservazioni del Coordinatore Nazionale di Evoluzione e Liberta’ Diego Sardellitti

“E’ per me un profondo onore ricoprire il ruolo di Coordinatore Nazionale di Evoluzione e Libertà.

​Sono passati solo pochi mesi dalla nascita di questo partito, eppure siamo già riusciti a raggiungere risultati straordinari e traguardi incredibili. Ma c’è una verità che voglio dire con assoluta fermezza: nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza la guida, la lungimiranza e la determinazione dei nostri vertici nazionali.

​Se oggi siamo questa splendida realtà, lo dobbiamo interamente alla visione e al lavoro instancabile del nostro Presidente, Mirko Greco, del Segretario Nazionale, Giuseppe Basile, e del Vice Segretario Nazionale Vicario, Gianluca Quadrini. Senza il loro coraggio e la loro guida, questo progetto non avrebbe mai preso vita, né avrebbe ottenuto un successo così rapido e straordinario. Condividere con loro la cabina di regia è per me motivo di immenso orgoglio.

​Su questa scia di leadership forte e coesa, si innesta il lavoro eccezionale di tutti i nostri coordinatori regionali e provinciali, che stanno radicando il movimento sul territorio, e l’energia pulita di tutti i militanti e gli amici che fanno parte della nostra squadra.

​Siamo una macchina perfetta che ha appena iniziato a correre. Grazie a questo vertice straordinario e alla forza di tutto il nostro gruppo, continueremo a fare grandi cose, riportando la concretezza e la passione della vera politica.

​Avanti tutta, insieme!