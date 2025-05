Osservatorio del kiwi e delle eccellenze agricole di Cisterna: presentate misure semplificate per regolarizzazione dei pozzi

Una folta rappresentanza di imprenditori agricoli e di Organizzazioni dei Produttori sono intervenuti ieri pomeriggio nella Sala delle Statue per la riunione dell’Osservatorio per la tutela, la valorizzazione della coltivazione, della produzione e della commercializzazione del kiwi e delle eccellenze agricole del territorio di Cisterna, dove sono state illustrate le misure per la regolarizzazione dei pozzi.

La riunione è nata dall’esigenza di presentare in maniera compiuta la Legge regionale n. 30/2000, come modificata dalla Legge regionale n. 20/2024, che ha concretizzato il percorso di semplificazione, grazie all’intervento dell’esperto idrogeologo Marco Vinci.

«Le modifiche introdotte dalla Legge regionale 20/2024 sono immediatamente esecutive e forniscono un quadro completo con l’obiettivo di sanare e regolarizzare le situazioni che riguardano i pozzi agricoli con una portata inferiore a 20 litri al secondo – hanno dichiarato il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l’assessore all’agricoltura Pasquale Del Prete –. Ringraziamo l’onorevole Enrico Tiero per l’impegno profuso nel collegato regionale sulle concessioni per i pozzi. La sua determinazione e le sue capacità di ascolto hanno permesso di trovare una soluzione concreta per gli imprenditori agricoli, che ora potranno regolarizzare l’utilizzo delle acque sotterranee. Il collegato regionale rappresenta un importante passo avanti per la nostra Regione e per il futuro delle nostre imprese agricole. L’Osservatorio per la tutela, la valorizzazione della coltivazione, della produzione e della commercializzazione del kiwi e delle eccellenze agricole del territorio di Cisterna è stata la sede naturale dove presentare queste importanti novità, il luogo adatto per discutere le prospettive e le sfide del settore agricolo e trovare nuove soluzioni per il futuro».

«Ho avuto l’onore e il piacere di essere invitato dal Comune di Cisterna per esporre il provvedimento di cui sono stato il promotore, che va a tutelare tanti imprenditori agricoli, soprattutto di questa splendida realtà pontina, che potranno regolarizzare l’utilizzo delle acque sotterranee – ha detto Enrico Tiero, presidente della Commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio –. Colgo l’occasione per ringraziare il Sindaco Valentino Mantini e l’assessore Pasquale Del Prete per avermi dato la possibilità di mettere in risalto la nuova normativa regionale che consente a tutti i possessori o utilizzatori dei pozzi di poter agire nelle condizioni di legalità. Con la legge regionale 20/2024 si è prorogato il termine per presentare le domande di rilascio del provvedimento di concessione in sanatoria relative all’utilizzo delle acque sotterranee per tutte le utenze pendenti. Si potrà presentare la domanda fino al 30 giugno 2025. È stato il frutto di un lavoro lungo ed elaborato che va incontro alle esigenze di migliaia di imprese agricole e non solo della provincia di Latina ed in particolare del territorio di Cisterna. Colgo infine l’occasione per ringraziare le associazioni di categoria, in primis la Coldiretti Latina, per il grande sostegno che mi ha dato per questa battaglia vinta insieme. Solo giocando di squadra, infatti, si possono portare a casa i risultati».

Alla riunione dell’Osservatorio hanno partecipato, tra gli altri, il consigliere comunale e regionale Vittorio Sambucci, l’assessore all’agricoltura del Comune di Sermoneta Melissa Girardi, il presidente di Coldiretti Latina Daniele Pili, e l’ultima associazione entrata nelle file dello stesso Osservatorio, il Codacons Latina rappresentata dall’avvocato Antonio Formiconi.