Ossa e teschi nascosti sotto una casa abbandonata: la scoperta che gela il sangue

Castrocielo – Una semplice ristrutturazione si è trasformata in un’inquietante indagine sul passato. Sotto il pavimento di un’abitazione dismessa, i Carabinieri hanno rinvenuto centinaia di ossa umane e numerosi teschi, in quella che sembra essere una cripta dimenticata da decenni, forse da secoli.

La segnalazione di alcuni cittadini ha portato i militari ad accedere alla casa diroccata. Davanti ai loro occhi si è aperta una scena impressionante: cumuli di resti ammassati in maniera disordinata, chiaramente appartenenti a più individui.

Le prime ricostruzioni fanno pensare a una cappella gentilizia, utilizzata come sacrario da una famiglia nobile del posto, una pratica comune nei secoli passati. Tuttavia, le indagini dovranno chiarire l’origine dei resti e verificare se si tratti di sepolture regolari o meno.

La Procura ha disposto il sequestro dell’area e il trasferimento delle ossa al cimitero comunale, in attesa di ulteriori accertamenti.

Intanto, cresce la curiosità e anche il mistero: chi erano le persone sepolte sotto quella casa? E come è stato possibile che una simile realtà restasse nascosta così a lungo?

