Ospedale SS. Trinità di Sora: “La voce dei cittadini contro le chiacchiere politiche”

DI AUGUSTO D’AMBROGIO. (Articolo non da editore ma da malato).

Alessia Savo, Presidente della Commissione Sanità della Regione Lazio, ha recentemente preso posizione sui tagli all’ospedale di Sora. Tuttavia, la sua reazione appare più come un attacco generico che un’analisi basata sui fatti. Se si contesta un’informazione, è doveroso indicare con precisione la fonte e il contenuto errato, piuttosto che generalizzare.Per chiarezza, il nostro sito non tratta di questioni idroelettriche o di acqua privata, ma dà voce ai cittadini, ai malati, ai medici e agli infermieri che operano quotidianamente tra difficoltà sempre maggiori. Registriamo le proteste delle categorie sanitarie e riportiamo documenti ufficiali che attestano la situazione dell’ospedale di Sora.

Nello specifico, le criticità della medicina interna derivano da una carenza strutturale di personale, problema noto da tempo e non ancora risolto. Per quanto riguarda la medicina trasfusionale, invece, i tagli sono confermati da un documento ufficiale della ASL di Frosinine, che riportiamo integralmente. Se questo documento non è ancora arrivato sulla scrivania della Presidente Savo, lo rendiamo disponibile affinché possa prenderne visione e intervenire con azioni concrete.

Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dovrebbe riconsiderare le scelte effettuate in ambito sanitario, non limitandosi alla gestione dei manager, ma adottando misure strutturali per garantire servizi efficienti e continuità assistenziale. Le necessità della popolazione non possono essere ignorate né ridotte a mere dichiarazioni politiche: servono risposte chiare e soluzioni tempestive.

