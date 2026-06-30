Ospedale Spaziani: “Turni ausiliariato esterno senza criterio. Intervenga l’ispettorato del lavoro”.

Turni massacranti che prevedono anche 10 giorni senza avere alcun giorno di riposo. La denuncia arriva dal sindacato autonomo SAFR,che già nei mesi scorsi aveva denunciato le problematiche esposte dai camminatori dell’ ospedale Spaziani di Frosinone.

” Nostro malgrado, denuncia il SAFR, siamo costretti ad intervenire di nuovo sulle vicende riguardanti i camminatori( ausiliari esterni) operanti presso l’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. Nella segnalazione arrivata nella nostra sede, si denuncia una stilatura dei turni a dir poco massacrante, con i dipendenti costretti a lavorare anche per svariati giorni senza beneficiare di turni di riposo. In merito, va ricordato che le leggi che regolano l’orario lavorativo, sono ben definite, e prevedono la massima tutela per tutti i dipendenti. A quanto pare, stando a quello che ci viene comunicato, questi criteri non vengono rispettati. Non sappiamo se questa circostanza sia favorita dalla carenza di personale, o se il motivo sia una cattiva gestione espletata dall’azienda, fatto sta che se le cose non cambieranno saremo costretti a presentare un esposto all’ispettorato del lavoro, al fine di garantire ad ogni singolo lavoratore un trattamento equo e rispettoso delle vigenti leggi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.”

COMUNICATO STAMPA SINDACATI AUTONOMI