Ospedale Spaziani di Frosinone: i ringraziamenti della figlia di un paziente ricoverato per Covid-19

Riceviamo e pubblichiamo le parole della figlia di un paziente ricoverato presso ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, con le quali intende ringraziare tutto il personale medico e sanitario in forza al nosocomio del capoluogo di provincia. ” È difficile per me scrivere in questo momento tanto tragico per la mia famiglia. Mai avrei pensato di poter vivere un’esperienza del genere,eppure è toccato anche a me. Ma in tutto questo dolore, non posso non evidenziare gli enormi sacrifici che tutto il personale medico, infermieristico, sanitario, e tutte le persone che lavorano in ambito ospedaliero, stanno mettendo in campo per debellare questo feroce nemico. Nessuno può sapere cosa si viva in queste situazioni, ma la determinazione e il sacrificio che queste persone stanno mettendo in campo lascia davvero ben sperare che si possa arrivare presto a una felice conclusione di questa triste vicenda. Molte volte mal trattati, insultati, eppure sono sempre lì in prima linea a mettere a repentaglio la propria incolumità per difendere la nostra. Non so se le mie parole bastino a ringraziarli per tutto quello che stanno facendo per noi, e per tutte le altre vittime di questa epidemia, ma non posso restare in silenzio e posso soltanto ringraziarli con il cuore in mano con tutto l’affetto che una figlia può provare per un padre.

